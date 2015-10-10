На Донбасі почалася ліквідація бойовиків, які намагаються повернутися в Росію - СБУ
14:17, 10 жовтня 2015Політика
6094 0
На тимчасово окупованих територіях Донбасу розпочалась ліквідація бойовиків, які намагаються повернутися до Росії.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова Служби безпеки Укрїани Василь Грицак в селі П'ятихатки Київської області на базі центру підготовки СБУ.
Читайте такожЗ початку російської агресії СБУ задокументувала участь у конфлікті 56 росіян
“Вчора і сьогодні вночі у так званих “ДНР” і “ЛНР” проходили зачистки. Зачищають тих, хто намагається повернутись на територію Росії, адже в Російській Федерації вони нікому не потрібні”, - сказав Грицак.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter