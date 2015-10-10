На Донбасі почалася ліквідація бойовиків, які намагаються повернутися в Росію - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам повідомив голова Служби безпеки Укрїани Василь Грицак в селі П'ятихатки Київської області на базі центру підготовки СБУ.

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“Вчора і сьогодні вночі у так званих “ДНР” і “ЛНР” проходили зачистки. Зачищають тих, хто намагається повернутись на територію Росії, адже в Російській Федерації вони нікому не потрібні”, - сказав Грицак.