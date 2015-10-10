Після вибуху біля будинку депутат Ківалов вирішив зняти свою кандидатуру з виборів мера Одеси

Як передає корерспондент УНІАН, про це Ківалов написав у Facebook.

Депутат заявляє, що невідомі погрожують йому повторенням в місті трагедії 2 травня 2014 року, якщо він не зніме свою кандидатуру з виборів мери Одеси.

"Я знімаю свою кандидатуру з виборів мера. Не можу, не маю морального права допустити, щоб пролилася чиясь кров", - наголосив він.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися сутички між сепаратистами і проукраїнськими активістами. У центрі міста застрелили кілька людей, в розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок пізніше сталася пожежа, під час якого загинули люди. Всього 2 травня постраждали близько 300 осіб, загинули 48 людей.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 9 жовтня о 21.25 до чергової частини міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Тінистій (район Аркадії), невідомі через огорожу кинули гранату на подвір'я приватного будинку Ківалова. На місці вибуху залишилася воронка діаметром 20 см, пошкоджено вікна будинку. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

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Ківалов тоді написав у Facebook, що отримує СМС-повідомлення з погрозами і пов'язує вибух з тим, що є кандидатом на посаду мера Одеси.

Крім того, 17 вересня близько опівночі в Одесі у Будинку прийомів Міжнародного гуманітарного університету, підконтрольного Ківалову, підірвали гранату. Постраждалих не було.

30 серпня кілька десятків молодих людей увірвалися в приміщення комплексу даного вузу, зокрема, проникли в будинок на березі Чорного моря в районі 8-ї станції Великого Фонтану, зламавши важкою технікою ворота. Ківалов оцінив збиток вузу майже в 1 млн грн.