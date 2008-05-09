Спільний морський парад у Севастополі таки буде

Росія та Україна погодили формат святкових заходів, присвячених 225-річчю Чорноморського флоту Росії, яке відзначатиметься11 травня, повідомив журналістам у п`ятницю голова Севастопольської міськадміністрації Сергій КУНІЦИН, передає Газета.RU.

«Ми сьогодні підчистили невеликі накладочки. Можу з радістю запевнити вас, що в день 225-річчя флоту все буде добре», - сказав С.КУНІЦИН.

«Ми неодноразово розмовляли з Віктором Степановичем ЧЕРНОМИРДІНИМ (посол Росії в Україні) й дійшли загальної позиції. Україна та Росія, два флоти та їх командувачі разом зустріли сьогоднішнє свято, ми разом зустрінемо й ювілей Чорноморського флоту», - сказав голова міської адміністрації.

За його словами, парад кораблів і військово-спортивне свято на території Севастопольської бухти відбудуться, при цьому проїзд російських БТР вулицями Севастополя буде відмінено.

Як повідомляв УНІАН, керівник прес-служби Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ 6 травня заявив, що в МЗС України вважають, що святкування 225 річниці Чорноморського флоту Російської Федерації має проходити на об`єктах ЧФ РФ.

Він зазначив, що ЧФ Росії базується на одній із територіально-географічних ділянок Севастополя, а Севастополь не є базою ЧФ. «Ми виходимо з того, що святкування річниці Чорноморського флоту має проходити на об`єктах Чорноморського флоту», - сказав В.КИРИЛИЧ. «Широке розлоге проходження військової техніки містом – це вже військовий парад, а це є елементом ідеологічним», - додав він.

Служба безпеки України, 7 травня, також виступила проти проведення в Севастополі військового параду Чорноморського Флоту Росії з нагоди чергової річниці його створення.