Лукашенко впевнений, що незабаром в Україні буде мир

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість, що в Україні скоро встановиться мир.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів після голосування на президентських виборах, які сьогодні відбуваються в Білорусі, передає БЕЛТА.

"Навіть Петро Порошенко нещодавно визнав, що цей мир Донбасі, який збудований і прописаний тут, у Білорусі (у Мінських угодах - УНІАН), став перемир'ям... Значить, скоро буде мир. Я в цьому переконаний", - сказав Лукашенко.

"Ми ж рідні брати. Що ми ділимо, росіяни, білоруси, українці? Ділити ж нічого. Пора вже жити мирно, нікому не заважаючи, і не влазити у внутрішні справи тієї чи іншої держави", - додав він.

Читайте такожЛукашенко радий розвитку дружніх відносин з Україною

Також Лукашенко заявив: "Ви нам не підкидайте більше бойовиків. Ми вже втомилися на кордоні їх затримувати, з гранатами, бітами, пістолетами, боєприпасами ... Не треба. Давайте жити дружно".

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 11 жовтня, у Білорусі відбуваються президентські вибори, головним фаворитом яких є багаторічний лідер країни Олександр Лукашенко. Громадські активісти побоюються, що за підсумками недільного голосування в Білорусі може бути використаний адміністративний ресурс на користь Лукашенка.