Порошенко по завершенні своєї каденції хоче бачити в Україні мир

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. "Я не впевнений, що за першої моєї каденції нам вдасться вийти на чітку перспективу членства… Перше, що я бачу, я бачу в Україні мир. Якщо друге – я бачу в Україні повернуті окуповані території. Якщо третє – я бачу в Україні менше корупції", - сказав він, відповідаючи на питання, якою бачить країну по завершенні президентської каденції.

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Також, за його словами, він хоче бачити ефективний суд і підвищення рівня життя українців.