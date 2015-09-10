Порошенко по завершенні своєї каденції хоче бачити в Україні мир
21:26, 10 вересня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє, що по завершенні своєї каденції хоче бачити в Україні мир та підвищення рівня життя громадян.
Порошенко розповів, що саме хоче бачити по завершенні своєї каденції / Фото president.gov.ua
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів. "Я не впевнений, що за першої моєї каденції нам вдасться вийти на чітку перспективу членства… Перше, що я бачу, я бачу в Україні мир. Якщо друге – я бачу в Україні повернуті окуповані території. Якщо третє – я бачу в Україні менше корупції", - сказав він, відповідаючи на питання, якою бачить країну по завершенні президентської каденції.
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Також, за його словами, він хоче бачити ефективний суд і підвищення рівня життя українців.
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