«Наша Україна» готова до діалогу

Лідер парламентської фракції «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє про готовність блоку до проведення діалогу з політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, виступаючи на засіданні парламенту.

За його словами, є необхідність серйозного діалогу з метою забезпечення прав як більшості, так і меншості. «Без тісного діалогу усіх політичних сил нам буде складно рухатись вперед», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він наголосив, що «Наша Україна» відкрита для діалогу.

За словами лідера фракції, після виборів треба або визнати їх результати, або розписатись у власній недієздатності. «Ми зобов’язані домовитись і дати відповідь на усі питання, - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він побажав успіхів усім учасникам круглого столу, який має відбутися завтра.