Нацрада з телерадіомовлення скасувала перевірки ЗМІ на час виборів
13:12, 13 жовтня 2015Політика
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Національная рада з питань телебачення і радіомовлення перенесла планові і позапланові перевірки ЗМІ на час після місцевих виборів.
Нацрада скасувала перевірки ЗМІ перед виборами / rusbase.vc
Про це йдеться у повідомленні Нацради.
"Відповідно до наказу голови Національної ради від 12 жовтня планові і позапланові перевірки ліцензіатів, що мали відбутися в період із 12 по 23 жовтня цього року, переносяться на час після завершення місцевих виборів в Україні", - сказано у ньому.
Накази регуляторного органу, видані з 15 вересня по 6 жовтня цього року, на підставі яких мали відбуватися перевірки, визнано такими, що втратили чинність.
Нагадаємо, із зверненням щодо припинення перевірок ЗМІ перед місцевими виборами звернувся вчора до Нацради з телерадіомовлення голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.
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