Нацрада з телерадіомовлення скасувала перевірки ЗМІ на час виборів

Про це йдеться у повідомленні Нацради.

"Відповідно до наказу голови Національної ради від 12 жовтня планові і позапланові перевірки ліцензіатів, що мали відбутися в період із 12 по 23 жовтня цього року, переносяться на час після завершення місцевих виборів в Україні", - сказано у ньому.

Накази регуляторного органу, видані з 15 вересня по 6 жовтня цього року, на підставі яких мали відбуватися перевірки, визнано такими, що втратили чинність.

Нагадаємо, із зверненням щодо припинення перевірок ЗМІ перед місцевими виборами звернувся вчора до Нацради з телерадіомовлення голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.