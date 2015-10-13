Нацрада з телерадіомовлення скасувала перевірки ЗМІ на час виборів

13:12, 13 жовтня 2015
Політика
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Національная рада з питань телебачення і радіомовлення перенесла планові і позапланові перевірки ЗМІ на час після місцевих виборів.

Нацрада скасувала перевірки ЗМІ перед виборами / rusbase.vc

Про це йдеться у повідомленні Нацради.

"Відповідно до наказу голови Національної ради від 12 жовтня планові і позапланові перевірки ліцензіатів, що мали відбутися в період із 12 по 23 жовтня цього року, переносяться на час після завершення місцевих виборів в Україні", - сказано у ньому.

Накази регуляторного органу, видані з 15 вересня по 6 жовтня цього року, на підставі яких мали відбуватися перевірки, визнано такими, що втратили чинність.

Нагадаємо, із зверненням щодо припинення перевірок ЗМІ перед місцевими виборами звернувся вчора до Нацради з телерадіомовлення голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори.

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