Кабмін вносить до ВР законопроект, який передбачає присягу на вірність прапору - Яценюк

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНІАН.

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"Кабмін вносить до ВР законопроект про державний прапор, він передбачає введення присяги на вірність прапору", - сказав Арсеній Яценюк.