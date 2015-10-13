Кабмін вносить до ВР законопроект, який передбачає присягу на вірність прапору - Яценюк

13:36, 13 жовтня 2015
Політика
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Кабмін внесе до ВР законопроект про державний прапор, він передбачає введення присяги на вірність прапору.

REUTERS

Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНІАН.

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"Кабмін вносить до ВР законопроект про державний прапор, він передбачає введення присяги на вірність прапору", - сказав Арсеній Яценюк.

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