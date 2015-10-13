Кабмін вносить до ВР законопроект, який передбачає присягу на вірність прапору - Яценюк
13:36, 13 жовтня 2015Політика
68 0
Кабмін внесе до ВР законопроект про державний прапор, він передбачає введення присяги на вірність прапору.
REUTERS
Про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНІАН.
Читайте такожРосійський виробник ЗРК "Бук" заявив, що ракета, яка збила MH17, була випущена ще у СРСР
"Кабмін вносить до ВР законопроект про державний прапор, він передбачає введення присяги на вірність прапору", - сказав Арсеній Яценюк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter