Кабмін планує затвердити сьогодні Департамент кіберполіції
Київ. 13 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України планує сьогодні прийняти рішення про затвердження територіального органу Національної поліції - Департаменту кіберполіції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду.
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Зокрема, до Кабміну з відповідним проханням звернувся міністр внутрішніх справ Арсен Аваков: "Я прошу за невідкладною процедурою сьогодні прийняти рішення про затвердження територіального органу Національної поліції - Департаменту кіберполіції".
"Немає заперечень внести це питання на розгляд Кабінету міністрів", - підтримав ініціативу Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, Арсен Аваков 11 жовтня заявив, що кіберполіція має бути сформована до 5 листопада.
За його словами, старт набору до цього підрозділу і детальні умови конкурсу оголосять 15 жовтня, а 26 жовтня почнеться атестаційний конкурс для всіх майбутніх кіберполіцейських.
Як сказав Аваков, метою створення кіберполіції є поетапне перетворення теперішньої моделі підрозділу боротьби з кіберзлочинністю на новітній орган правозахисного призначення. Цей орган за своїми технічними та професійними можливостями матиме змогу миттєвого реагування на кіберзлочини та кіберзагрози, а також відповідно до кращих світових стандартів проводитиме міжнародну співпрацю зі знешкодження транснаціональних злочинних угруповань у цій сфері, наголошував глава МВС.
Він поінформував, що перехідним етапом у створенні кіберполіції стане переатестація працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю МВС.