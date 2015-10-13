Українська влада не закрила повітряний простір над зоною АТО як запобіжний захід - висновки слідства

Українська влада у липні 2014 року, коли було збито літак малайзійських авіаліній MH17, не закрила повітряний простір над територією військових дій як запобіжний захід.

Про це у вівторок на військово-повітряній базі Нідерландів повідомив голова Ради безпеки Чіббе Яустра (Tjibbe Joustra).

"Україна не закрила свій повітряний простір", - сказав Яустра.

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Він наголосив, що українська позиція була такою, що тоді не було достатніх причин для закриття повітряного простору над східною частиною країни. "Ми прийшли до висновку, що проте, в якості запобіжного заходу, було достатньо підстав для закриття повітряного простору над східною частиною своєї країни", - наголосив Яустра.

"Майже всі оператори літали над цією зоною. Чому це так було? Тому, що ніхто не думав, що цивільна авіація знаходилась в небезпеці. Перш за все, Ради безпеки Нідерландів розслідувала той факт, що оператори літали над тою частиною східної України в період поміж 14 та 17 липня 2014 року. Кількість таких операторів скаладала 61 компанію. 61 оператор з 32 різних країн літали над цією зоною", - заявив Яустра.