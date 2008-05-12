Лужков закликає Росію вийти з договору про дружбу з Україною

Мер Москви Юрій Лужков закликає російське керівництво переглянути Договір про дружбу з Україною. Під час перебування у Севастополі на святкуванні річниці Чорноморського флоту Росії Лужков заявив, що Росія повинна вийти з договору про дружбу з Україною, щоб таким чином отримати можливість «знову порушити питання про Крим і Севастополь», передає Радіо Свобода.

«Я офіційно звернуся до керівництва нашої держави, офіційно звернуся до Державної думи й до Ради федерації, щоб знову порушити питання про Севастополь», – сказав мер столиці Росії.

Лужков звернув увагу, що наприкінці цього року, коли збігатиме нинішній десятирічний термін чинності договору, Росія отримає право не продовжувати його чинність.