Порошенко у Запоріжжі політав на винищувачі (фото, відео)
14:17, 14 жовтня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко особисто випробовує модернізований на Запорізькому державному авіаційному ремонтному заводі (МіГремонт) винищувач-перехоплювач Су-27.
Фото: Твіттер Цеголка
Як передає кореспондент УНІАН, глава держави особисто випробовує двомісний винищувач.
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На даний момент він перебуває в кабіні винищувача, і літак уже злетів.
Президент Порошенко випробовує модернізований Су-27 pic.twitter.com/2vey4rJiX8
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 14, 2015
У Запоріжжі Порошенко випробовує відремонтований Су-27 #СилаНескоренихpic.twitter.com/D2PedcSgmX
— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 14, 2015
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