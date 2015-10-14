Порошенко у Запоріжжі політав на винищувачі (фото, відео)

Президент України Петро Порошенко особисто випробовує модернізований на Запорізькому державному авіаційному ремонтному заводі (МіГремонт) винищувач-перехоплювач Су-27.

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