Яценюк не виключає, що з наступного року Україна налагодить випуск боєприпасів для стрілецької зброї

Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з керівним складом НГУ в Києві, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, є вже кілька проектів будівництва виробничої лінії вартістю від 20 до 50 млн доларів.

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“Гадаю, що в 2016 році ми матимемо своє виробництво боєприпасів до стрілецької зброї”, - сказав Яценюк, зазначивши при цьому, що питання про виробництво боєприпасів до ракетно-артилерійської зброї вирішується.