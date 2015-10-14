Яценюк не виключає, що з наступного року Україна налагодить випуск боєприпасів для стрілецької зброї
17:57, 14 жовтня 2015Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключає, що через втрату єдиного в Україні Луганського патронного заводу, який наразі перебуває під російсько-терористичною окупацією, буде налагоджено в країні виробництво власних боєприпасів для стрілецької зброї.
REUTERS
Про це він заявив сьогодні під час зустрічі з керівним складом НГУ в Києві, передає кореспондент УНІАН.
За його словами, є вже кілька проектів будівництва виробничої лінії вартістю від 20 до 50 млн доларів.
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“Гадаю, що в 2016 році ми матимемо своє виробництво боєприпасів до стрілецької зброї”, - сказав Яценюк, зазначивши при цьому, що питання про виробництво боєприпасів до ракетно-артилерійської зброї вирішується.
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