Якщо Нідерланди відкликають свій підпис під Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Росія отримає те, що вона хоче - Сікорський

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS, яке буде транслюватися у середу у вечірніх новинах. Відомо, що на посаді міністра закордонних справ Сікорський разом з колегою зі Швеції Карлом Більдтом ініціював створення політики Східного партнерства, а також займав активну позицію щодо підтримки України.

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"Якщо Нідерланди відкличуть свій підпис назад під Угодою про асоціацію з Україною, Росія отримає те, що вона хоче. Я всім рекомендую голосувати за (ратифікацію - УНІАН)", - сказав він.

Сікорський наголосив, що Угода про асоціацію - "це не більше і не менше, ніж шанс для України бути більш подібними до нас, мати трошки краще життя".