В Нідерландах відбудеться референдум щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Рішення було ухвалено за результатами засідання у середу, на якому було розглянуто звернення щодо проведення референдуму, передає власний кореспондент УНІАН.

Комісія повідомляє, що під зверненням вона отримала 427 тис. 939 дійсних підписів.

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Референдум відбудеться за шість місяців, для чого буде створено комісію, яка визначить, коли це може відбутися.

Явка повинна скласти 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд має вирішити щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Результат референдуму має рекомендаційний характер.

Ініціатором проведення референдуму виступила група GeenPeil.