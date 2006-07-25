Партія регіонів везе до Києва 30 тисяч своїх прихильників

У середу в Києві очікується пік масовості вуличних акцій Партії регіонів.

Як повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела в органах міліції, на Київ рухається близько 30 тисяч прихильників Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Ці люди організовано прямують до Києва на потягах і автобусах”, - зазначається в повідомленні.

“Джерела пояснюють потужне представництво прихильників Партії регіонів на вулицях необхідністю продемонструвати силу перед Віктором ЮЩЕНКОМ під час круглого столу з представниками всіх політичних сил, запланованого на середу”, - повідомляє “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, завтра у Маріїнському палаці у Києві о 14-й годині лідери провідних політичних сил і Президент України В.ЮЩЕНКО проведуть круглий стіл.