Литовський євродепутат: ЄC не повинен надсилати Росії сигнали щодо можливості перегляду санкцій

Як передає власний кореспондент УНІАН, таке переконання 14 жовтня в рамках пленарного засідання Європейського парламенту висловив депутат Пятрас Ауштрявічюс (група Альянсу лібералів та демократів, Литва).

"Я впевнений, що зараз надсилати будь-які сигнали Москві щодо можливості пом'якшити чи зняти санкції буде занадто рано і тому завдасть шкоди. Кремль може розцінити це як нашу слабкість", - заявив він.

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Ауштрявічюс вважає, що натомість ЄС має надіслати в Україну місію, яка б гарантувала безпеку при доставлені гуманітарної допомоги.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців та свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.

У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Європейського Союзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.

У вересні Ради ЄС ухвалила рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.