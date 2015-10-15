Литовський євродепутат: ЄC не повинен надсилати Росії сигнали щодо можливості перегляду санкцій
Євросоюз не повинен надсилати Росії сигнали щодо можливості перегляду санкцій, введених після анексії Криму та окупації східних районів України.
Як передає власний кореспондент УНІАН, таке переконання 14 жовтня в рамках пленарного засідання Європейського парламенту висловив депутат Пятрас Ауштрявічюс (група Альянсу лібералів та демократів, Литва).
"Я впевнений, що зараз надсилати будь-які сигнали Москві щодо можливості пом'якшити чи зняти санкції буде занадто рано і тому завдасть шкоди. Кремль може розцінити це як нашу слабкість", - заявив він.
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Ауштрявічюс вважає, що натомість ЄС має надіслати в Україну місію, яка б гарантувала безпеку при доставлені гуманітарної допомоги.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців та свої регулярні війська.
Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн запровадили санкції проти Росії.
У березні 2015 року президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що лідери Європейського Союзу на саміті ЄС вирішили пов’язати подальші санкції проти Росії з виконанням Мінських домовленостей, й ці заходи будуть чинними до повного виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на сході України.
У вересні Ради ЄС ухвалила рішення продовжити ще на півроку санкції проти російських компаній та приватних осіб, які підривають територіальну цілісність та суверенітет України.