ЦВК зареєструвала представника "Нашого краю" кандидатом у мери Херсона

Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Сальда кандидатом на посаду Херсонського міського голови та у депутати Херсонської міської ради від партії «Наш край». Таке рішення комісія ухвалила 14 жовтня.

Розглянувши документи, що надійшли до ЦВК, а також з метою захисту виборчих прав суб'єктів виборчого процесу та за відсутності підстав для відмови в реєстрації, комісія зареєструвала кандидата на посаду Херсонського міського голови, а також кандидата в депутати Херсонської міської ради представника партії «Наш край» Володимира Сальда.

Херсонський міськвиборчком зобов’язано видати Володимиру Сальду посвідчення кандидата на посаду міського голови та посвідчення кандидата в депутати встановленої форми. Окрім того, міськвиборчком до 15 жовтня має внести зміни до рішень щодо затвердження текстів виборчих бюлетенів, внісши до них прізвище представника «Нашого краю».

Раніше партія «Наш край» звернулась до ЦВК з проханням ухвалити рішення про реєстрацію Володимира Сальда кандидатом у міські голови Херсона напряму, адже Херсонська міська виборча комісія вчергове не виконала рішення суду та не зареєструвала Володимира Сальда кандидатом на посаду міського голови від «Нашого краю».

У партії «Наш край» вважають, що причиною таких рішень комісії є спроби місцевої влади не допустити до виборів рейтингового кандидата. «Спроби зняти Володимира Сальда – це спроба або зірвати вибори, або сприяти обранню свого кандидата», - заявив співголова партії Олександр Мазурчак.

Нагадаємо, Херсонська міська виборча комісія відмовлялась виконувати рішення судів щодо реєстрації кандидата від «Нашого краю», внаслідок чого ЦВК припинила повноваження херсонського міськвиборчкому. Новий склад міської виборчої комісії теж відмовився виконувати рішення.

Раніше спроби відмовити у реєстрації кандидатів від «Нашого краю» були зафіксовані у Запоріжжі, на Волині, Львівщині, Київщині, Миколаївщині, Житомирщині тощо. Однак у підсумку суд скасував рішення місцевих виборчкомів та зобов’язав їх зареєструвати кандидатів від партії.