Україна не має конкурентів на місце непостійного члена Радбезу ООН - Клімкін

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який вирушив до Нью-Йорка, щоб підтримати вибір України до Ради безпеки ООН, повідомляє Радіо Свобода.

"Уперше ми маємо абсолютно унікальну, неймовірну ситуацію, коли постійний член Ради безпеки ООН є агресором в Україні, веде гібридну війну проти України", – сказав Клімкін.

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Він заявив, що Україна наполягатиме на обмеженні права вето в Раді безпеки, яке мають не тільки Росія, але також і Велика Британія, Китай, Франція та США.

Зазначається, що Франція виступила на підтримку цієї пропозиції, США та інші постійні члени Ради безпеки цього не зробили.

Як відомо, Росія ветувала дві резолюції ООН щодо України. В одній із них підтверджений статус Криму як частини України, в іншій ішлося про створення міжнародного трибуналу для розслідування катастрофи літака рейсу MH17 у небі над Донбасом.

Під час голосування держави-члени ООН оберуть п’ять непостійних членів Ради безпеки на 2016 і 2017 роки. Кандидати мають отримати схвалення від двох третин зі 193 держав-членів ООН.

Нові непостійні члени Ради безпеки розпочнуть свою дворічну діяльність у цьому органі ООН 1 січня 2016 року, замінивши Чад, Чилі, Йорданію, Литву та Нігерію.