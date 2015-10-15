У Маріуполі "регіонали" та "комуністи" працюють на зрив виборів – УКРОП Маріуполя

Призначена «регіоналами» голова міської виборчої комісії Ірина Юріна, представниця партії «Нова держава», в складі якої йдуть на місцеві вибори українські комуністи, спочатку не включила питання друку бюлетенів до порядку денного засідання міської ТВК. А коли після наполягання представників УКРОПу та інших демократичних сил питання таки вирішили розглядати, Юріна не з’явилася на засідання. 2/3 членів комісії прийняли рішення проводити засідання самостійно в БК «Металург». Однак приватна охорона не пустила їх туди, мотивуючи наказом «Метінвест Холдингу». Члени комісії були змушені «засідати» ввечері на вулиці під дощем.

Попри це, як розповів кандидат на посаду Маріупольського міського голови від УКРОПу Роман Соколов, зриву виборів вдалося запобігти. «Дві третини членів комісії, які брали участь у засіданні, встигли до опівночі (як вимагало законодавство) прийняти рішення, що бюлетені друкуватимуться на державному підприємстві «Зоря» у Києві. Також вирішили звернутися в ЦВК і вказати на протиправні дії голови маріупольської міської виборчої комісії», – повідомив Роман Соколов.