Уряд обмежив перевірки ЗМІ до завершення виборів

Відповідна постанова від 13 жовтня 2015 р. № 822 опублікована на Урядовому порталі.

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"З метою забезпечення конституційних гарантій на свободу слова в Україні, публічності і відкритості виборчого процесу, усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод у висвітленні виборчого процесу, створення рівних можливостей доступу до засобів масової інформації, незалежно від форми власності, Кабінет міністрів України постановляє міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, уповноваженим проводити перевірки засобів масової інформації, вжити заходів щодо припинення проведення таких перевірок до завершення виборчого процесу місцевих виборів у 2015 році", - йдеться у документі.

Національній раді з питань телебачення і радіомовлення рекомендовано до завершення виборчого процесу місцевих виборів у 2015 році припинити проведення перевірок діяльності телерадіоорганізацій.