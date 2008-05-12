Леонід Грач вважає обгрунтованими заяви Лужкова в Севастополі

Лідер комуністів Криму, народний депутат України (фракція КПУ) Леонід ГРАЧ вважає обгрунтованими заяви мера Москви Юрія ЛУЖКОВА про Севастополь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні під час прес-конференції в Сімферополі.

Депутат-комуніст повідомив, що був запрошений на святкування 225-річчя Чорноморського флоту Росії і чув заяви Ю.ЛУЖКОВА. «Він (мер Москви – УНІАН) говорив, що в правових, чинних документах дійсно ніде не пройшла фіксація (Севастополя - УНІАН). На мій погляд юриста, в підвішеному стані залишена проблема, як прогалина, як любив говорити ГОРБАЧОВ, «білі плями», - заявив Л.ГРАЧ. - Він (Ю.ЛУЖКОВ – УНІАН) про це сказав. І сказав, що він ставитиме це питання перед російським керівництвом, Державною Думою і сказав, якщо треба – до міжнародного суду звертатимемося».

Зі свого боку голова Союзу громадських об`єднань «Вільна Росія», екс-начальник Управління Адміністрації Президента РФ по міжнародних і культурних зв`язках із зарубіжними країнами Модест КОЛЄРОВ заявив, що Росія відповідатиме на заборону Ю.ЛУЖКОВУ на в`їзд до України. «Безперечно, Росія відповідатиме, але, на жаль, в нинішній виконавчій владі України немає постаті, рівної ЛУЖКОВУ – тож будь-яка відповідь буде недостатньою», - сказав М.КОЛЄРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи в Севастополі на концерті з нагоди 225-х роковин заснування ЧФ РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилось невирішеним».

Як відзначив Ю.ЛУЖКОВ, «Севастополь в 1948 році був виділений як місто, яке ввійшло в підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не ввійшов до тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, що їх має Росія щодо своєї військово-морської бази – Севастополя».

Сьогодні, 12 травня, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію держави.

За її словами, у зв`язку з тим, що громадянин Ю.ЛУЖКОВ проігнорував попередження СБУ про неприпустимість здійснення дій, які завдають шкоди національним інтересам України і її територіальної цілісності, відтепер мерові Москви заборонений в`їзд до України.

Як відзначила М.ОСТАПЕНКО, СБУ з`ясовує всі обставини провокаційних висловлювань Ю.ЛУЖКОВА в Севастополі 11 травня у зв`язку з можливою його причетністю до відмивання "брудних коштів" на території Севастополя.