Святослав Олійник: Конфліктів на політичному підгрунті у Дніпропетровській області не буде

Про це під час програми «Право на владу» на телеканалі 2+2 заявив в.о. заступника голови Дніпропетровської ОДА, кандидат у Дніпропетровську обласну раду від партії «Відродження» Святослав Олійник. Він висловив переконання, що політичної конфронтації вдасться уникнути завдяки конструктивній позиції його однопартійців.

«Тому що у нашому місті є партія «Відродження», яка об’єднала навколо себе людей, які власною працею розвивають не лише регіон, а всю країну. І саме завдяки цьому партія має величезний рівень довіри серед жителів області. Я переконаний, саме завдяки цьому на Дніпропетровщині не буде жодних конфліктів на політичному грунті. Бо між «полярними» політичними групами є партія «Відродження», активісти якої вирішують насущні проблеми народу, працюють, а не займаються популізмом», - вважає Святослав Олійник.

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Водночас він висловив думку, що тривалий процес відмови реєструвати його однопартійців на місцеві вибори у Дніпропетровській області не вплине негативно на рейтинг партії, а навпаки – матиме позитивний ефект, оскільки тривале протистояння з владою сконсолідувало команду «Відродження» на Дніпропетровщині та засвідчило її суто мирні наміри вирішувати подібного роду конфлікти.