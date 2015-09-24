Блокада Криму: Учасники "майдану на Чонгарі" облаштували наметове містечко і готуються до зими (фото)

13:02, 24 вересня 2015
Суспільство
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Учасників «кримського майдану» у Херсонській області поблизу адмінкордону з півостровом стає більше. 

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Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Тут організували польову кухню і встановлюють додаткові намети для розміщення учасників акції блокади Криму.

«Ми бачимо, що наметове містечко стає більше. Люди прибувають», – зазначив голова Генічеської райдержадміністрації Олександр Воробйов.

На території кримського майдану», який розмістився поблизу пункту пропуску «Чонгар», крім наметів і польової кухні, встановлена сцена, проведено електрику. На території проведення акції також цілодобово чергує «швидка допомога».

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Готуючись до зими, учасники «кримського майдану» заготовляють дрова, надалі в наметах планують встановити буржуйки.

Участники блокады разместили полевую кухню / ru.krymr.com

Комендант наметового містечка Ділявер Сейтумеров розповів, що одна з наметів була обладнана як прес-центр для журналістів, там також проводять засідання координаційного штабу, є роздільні намети – для жінок і чоловіків, а також намет для новоприбулих.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускають пішоходів і легковий транспорт.

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Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією. За словами організаторів акції, вони не будуть пропускати фури до Криму до тих пір, поки Росія не виконає їхні вимоги: звільнення політв'язнів, припинення тиску на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар.

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Окупаційна влада Криму вважає, що жителі півострова не відчують наслідків «продовольчої блокади».

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