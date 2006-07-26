Тимошенко не сяде ні за круглий стіл, ні за квадратний

Блок Юлії Тимошенко не братиме участі у круглому столі, запропонованому головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні фракції БЮТ її лідер Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що не отримувала жодного запрошення на круглий стіл від Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Також, за її словами, вона особисто не чула від Президента запрошення через засоби масової інформації.

Як повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, вона зв’язалась із Секретаріатом Президента, а там про цей круглий стіл ніхто не знає. «Шкода, що від імені Президента оголошують круглі столи», - сказала вона.

БЮТ ухвалив заяву з цього приводу, яка буде оприлюднена сьогодні у сесійній залі парламенту.

У заяві наголошується, що БЮТ заявляє про свою відмову від участі «у політичному круглому столі». «Ми вважаємо пропозицію Олександра МОРОЗА провести сьогодні у Маріїнському палаці політичний круглий стіл за участю лідерів фракцій спробою втягнути країну у відвертий фарс та очевидну імітацію політичного процесу», йдеться у заяві.

Як зазначається у документі, БЮТ не зрозумілі ні мета, ні сенс цього заходу.

БЮТ заявляє, що апріорі не збирається об’єднуватись з так званою антикризовою коаліцією. «Нам, безумовно, зрозуміло для чого цей стіл потрібен, особливо пану МОРОЗУ. Йому зараз вкрай необхідно імітувати хоча б якусь політичну діяльність на фоні створеної ним парламентської кризи. Йому також треба негайно змінити личину зрадника на образ миротворця», - говориться у заяві і додається: «Нам зрозуміло, навіщо цей круглий стіл декільком кон’юнктурникам з «Нашої України». Вони, вірогідно, очікують, що на цьому столі старші товариші-“регіонали” будуть роздавати посади, посадові нагороди за своєчасну здачу України та Президента».

БЮТ також не розуміє, навіщо суспільству безкінечні провальні круглі столи.

Як ідеться у заяві, БЮТ знає, що всі рішення по кандидатурі Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра, про входження «Нашої України» до коаліції приймаються шляхом кулуарних переговорів, а не на круглих столах.

«Навіщо цю тіньову справу накривати круглим столом та фарбувати під демократію? Поки Президент не вирішить питання: бути чи ні цьому скомпрометованому парламенту, всі розмови за круглими, квадратними чи овальними столами не мають ніякого сенсу», - заявляє БЮТ.

Блоку Юлії Тимошенко не потрібні посади в цьому уряді у цей критичний для України час: «Ми не хочемо і не будемо своєю присутністю легітимізувати антиукраїнські політичні сили, збираючись разом з ними і респектабельно обговорюючи якісь віртуальні теми високої політики. Ми не будемо підігравати кон’юнктурній більшості у її спробі імітувати політичну стабільність на тлі політичної корупції та коаліційного шахрайства”.

БЮТ закликав фракцію «Наша Україна» також не брати участі у цьому «круглому фарсі», а дочекатися рішення Президента щодо долі Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня О.МОРОЗ повідомив на засіданні парламенту, що 26 липня о 14.00 у Маріїнському палаці у Києві лідери провідних політичних сил і Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведуть круглий стіл.