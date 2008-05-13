У НУ-НС підозрюють, що БЮТ шукає політичного союзу з Партією регіонів

Народний депутат, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО не виключає створення політичного союзу БЮТ з Партією регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, таку думку він висловив в ефірі першого каналу українського радіо.

На думку Ю.КОСТЕНКА, намагання БЮТ узаконити свою редакцію конституційних змін без розробки єдиного проекту таких змін від демкоаліції є «відходом БЮТ до Партії регіонів і пошук з нею політичного союзу в подальшій роботі».

Ю.КОСТЕНКО наголосив, що така позиція БЮТ «може призвести до серйозних конфліктів у середовищі демократичних сил», оскільки з 2004 року «виборець тричі підтримував демократичні сили, однак рівень життя його не покращився».

На думку лідера УНП, «переможців у цій війні не буде». Натомість «виборець на наступних виборах, коли б вони не відбувалися, – надаватиме перевагу третій силі – антиукраїнській, тому ціна цих експериментів є надто високою», – зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, фракції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів наполягають на створенні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції.

Разом тим, лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО від імені фракції неодноразово заявляв, що голосування членів БЮТ за створення ТСК щодо Конституції може привести до розколу коаліції.

БЮТ наполягає, щоб 15 травня у ВР відбулось голосування щодо створення Тимчасової спеціальної комісії.

У свою чергу, Партія регіонів готує власний варіант змін до Конституції, які планує доопрацювати через тиждень.