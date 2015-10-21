У міськвиборчкомі Маріуполя спіймали шпигунів, міліція намагалася зам'яти інцидент – кандидат у мери

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив кандидат на посаду міського голови Маріуполя від УКРОПу Роман Соколов. За його словами, міліція, що приїхала на виклик, не хотіла обшукувати затриманих. «Патріоти наполягли, і при обшуку сумки одного з них були виявлені балаклави. Під тиском громадськості затриманих завели в окрему кімнату для обшуку, туди ж зайшли двоє наших понятих. Співробітники міліції почали пропонувати понятим розійтися по-людськи і просто це все зам'яти», – повідомив Соколов.

Вчера в помещении городской избирательной комиссии были задержаны 2 человека. Они вели съемку скрытой камерой заседания ... Posted by Роман Соколов on Wednesday, 21 October 2015

За його словами, не виключено, що затримані є співробітниками міліції в цивільному.

«Крім того, було виявлено невідомого чоловіка у міліцейській формі і з автоматом. Він був без документів. Міліціонери сказали, що це їхній співробітник, просто він забув документи вдома чи в машині, але це не позбавляє його права носити автомат, бронежилет і каску», – розповів «укропівец».

Зважаючи на повну бездіяльність і свавілля з боку співробітників міліції було прийнято рішення викликати представників СБУ. Вони забрали затриманих для з'ясування обставин, а невідомого з автоматом повів один зі співробітників міліції.