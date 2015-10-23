За минулий рік голова Одеської митниці Марушевська не задекларувала жодної копійки зарплати
Керівник Одеської митниці Юлія Марушевська задекларувала 32 тис. 847 гривень доходів за 2014 рік.
Відповідна декларація розміщена на сайті Одеської обласної держадміністрації, заступником голови якої до недавнього часу була Марушевська, передає "Українська правда".
Джерело цього доходу чиновниця не уточнює, але в графі "зарплата" стоїть прочерк.
Чоловік Марушевський Маркіян Проців заробив за минулий рік 587 тис. 95 гривень, із яких 33 тис. 160 гривень – зарплата, а 553 тис. 935 гривень – дохід від підприємницької діяльності.
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Марушевська зазначила, що у неї немає ні квартири, ні земельних ділянок. За її чоловіком числиться чверть квартири площею 76,1 кв. м.
Керівник Одеської митниці та екс-заступниця Михаїла Саакашвілі, згідно з декларацією, не володіє автомобілями, а її чоловік має Opel Astra (2008 року випуску) і Mazda 6 (2013 року).
На рахунках членів сім'ї Марушевський – тобто чоловіка – 465 тисяч гривень.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко оголосив заступника одеського губернатора Юлію Марушевську керівником одеської митниці.
Нагадаємо, Марушевська - 25 - річна активістка Євромайдану, яка відома своїми кліпами та телевізійними виступами на провідних світових телеканалах.