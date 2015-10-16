Порошенко всупереч конкурсу оголосив керівником Одеської митниці Марушевську - ЗМІ

Про це він сказав, відкриваючи новий Центр адміністративних послуг в Одесі, повідомляє твіттер президента.

За його словами, Марушевська очолить митницю вже з понеділка.

В Одесу повертається вантажопотік. Одеська митниця матиме нового керівника - Юлію Марушевську.Вітаю! #Одеса#Рефориpic.twitter.com/tOSUoiRSmU — Петро Порошенко (@poroshenko) October 16, 2015

Як заявив в інтерв'ю "Економічній правді" керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров, з понад 70 кандидатів зараз відібрано дев'ять (серед них – і Марушевська). Цього тижня повинен був відбутися черговий етап конкурсу.

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Після конкурсу, за словами Насірова, він повинен подати кандидатуру переможця на затвердження Мінфіну. У п'ятницю на сайті ДФС з'явилася інформація про завершення конкурсу і подання кандидатури переможця в Мінфін і уряд.

Кандидатуру активістки Майдану Марушевської підтримував одеський губернатор Міхеіл Саакашвілі. У той же час Насіров відносився до неї скептично.