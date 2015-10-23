Цього року на виборах менше "чорного піару" та конкуренції між кандидатами - комітет виборців

Про це генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

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«Попри недосконалість закону про вибори, ми отримали досить позитивну тенденцію – зменшення конкуренції у виборчих округах. Якщо по мажоритарній складовій у виборчому окрузі кандидат конкурував один з одним і докладав багато зусиль, щоб отримати принаймні на один голос більше, то на цих виборах конкуренція більше змістилась у партійні списки. Тобто кандидатові не потрібно набрати просто більшість, а потрібно отримати високі показники для того, щоб потрапити до прохідної частини списку. Це призвело до того, що на цьогорічних виборах ми побачили у виборчих округах зменшення рівня конкуренції, а відповідно, фактично, мінімізацію механізмів «чорного піару». Всі «чорні технології», які мали місце, – проблема мажоритарної складової, проблема мерських виборів. У виборчих округах проблема «чорного піару» під час виборчого процесу була фактично мінімізована», - сказав Кошель.

За його словами, «чорний піар» фактично перейшов у конструктивну площину.

«Вперше за всю багаторічну історію спостереження за виборами ми побачили, фактично, трансформацію «чорного піару» у дещо конструктивну площину. Якщо 10 років тому «чорний піар» – оприлюднення, насамперед, наклепницької інформації, то вперше на цих виборах ми побачили величезну хвилю так званого «чорного піару», який фактично був способом інформування про дії своїх опонентів», - додав гендиректор КВУ.

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Кошель також зазначив, що завдяки новаціям у новому виборчому законі під час поточної кампанії з місцевих виборів спостерігається часткове зменшення механізмів підкупу виборців.

За словами Кошеля, також нове виборче законодавство стало стимулом для розбудови партійної системи.

«Фактично, законодавець змусив партії розбудовувати свої осередки, шукати нові обличчя серед жінок, шукати нових активістів для того, щоб отримувати результати на виборах», -вважає голова КВУ.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.