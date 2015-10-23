Стабілізація ситуації на Донбасі вимагатиме "складних кроків" від країн "нормандського формату" - Меркель

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком у Берліні, який перебуває з робочим візитом у ФРН.

Як заявила Меркель, для економічного розвитку Україні необхідно досягнути стабільності, що є надзвичайно важливим.

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"І факт, що на сьогодні існує припинення вогню (на Донбасі), хоча це не є стабільністю. Україна також повинна отримати доступ до зовнішніх кордонів, а також стабілізації і в Луганську, і в Донецьку. Тому Німеччина та Франція і в подальшому у "нормандському форматі" будуть супроводжувати вас, і цей процес, я впевнена, ще буде мати складні кроки", - наголосила Меркель.