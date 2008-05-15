Ющенко написав ще одного листа Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що уряд має прийняти рішення щодо скасування обмежень на експорт зерна та олії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у листі Президента на ім`я прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО за підсумками зустрічі з представниками цих галузей 14 травня ц.р.

На переконання В.ЮЩЕНКА, ситуація на ринках зернової та олійно-жирової галузей є критичною, і головною причиною цього є посилення адміністративного регулювання ринків зерна та олії.

«Під загрозою зриву стабільна промислова переробка урожаю 2008 року, оскільки наразі зупинилися 13 заводів олійно-жирової галузі, десятки тисяч працівників відправлені у вимушені відпустки. Наявні залишки продукції значно перевищують потребу внутрішнього ринку до початку нового маркетингового року», - йдеться у листі глави держави.

Як наголошує В.ЮЩЕНКО, за оцінками наукових кіл, від запровадження квотування експорту вітчизняні сільськогосподарські виробники вже втратили від 1,1 до 1,4 млрд. дол. «Кожен день погіршує стан та перспективи галузі», - підкреслює Президент.

З огляду на викладене уряд, наголосив Президент, має:

- вже до кінця поточного тижня провести зустріч з сільськогосподарськими виробниками та представниками аграрного бізнесу щодо ситуації в галузі та прийняти рішення щодо скасування обмежень на експорт зерна та олії;

- забезпечити діалог з сільськогосподарськими виробниками та представниками аграрного бізнесу з метою розробки виваженої, узгодженої та ефективної політики регулювання аграрних ринків у 2008/2009 маркетинговому році;

- передбачити зобов`язання виробників та експортерів щодо недопущення до закінчення поточного маркетингового року зростання оптових цін на зерно та соняшникову олію, недопущення скорочення обсягів поставки зерна на хлібопекарські та борошномельні підприємства, а також соняшнику та соняшникової олії на олійноекстракційні, олійно-жирові заводи та в роздрібну мережу.

На переконання Президента, ці кроки дозволять Україні поліпшити інвестиційний та підприємницький клімат, зміцнити позитивний міжнародний імідж держави як надійного та прогнозованого ділового партнера.