Фукуяма вважає Євромайдан грандіозною історичною подією

Про це він сказав в інтерв'ю DT.UA.

«Я вважаю Євромайдан грандіозною історичною подією, однією з найвизначніших у наш час. Його значення виходить далеко за межі України. Це грандіозна битва за розширення сучасних форм демократичного правління», - сказав Фукуяма.

Аналітик зазначив, що оцінює результати Евромайдану позитивніше, ніж Помаранчевої революції.

«Головною проблемою України після Помаранчевої революції стали суперечності сил, які прийшли до влади, насамперед між Ющенком і Тимошенко. Вони були зайняті виключно боротьбою один з одним, що призвело до розквіту корупції. Тому вони не змогли побороти вплив олігархів, які поступово повернули собі контроль над країною», - зазначив він.

За словами Фукуями, нинішнім керівникам України вдалося дещо знизити рівень корупції та впровадити принципи публічного менеджменту в процес управління.

«У вас дійсно проводяться серйозні реформи, існує безліч неурядових організацій, які активно розвивають громадянське суспільство. У зв'язку з цим я вважаю, що США і Європейський Союз надають недостатню підтримку здоровим силам українського суспільства, особливо в умовах, коли воно стикається з серйозними проблемами, що зачіпають інтереси світового співтовариства», - додав аналітик.

Довідка УНІАН. Френсіс Фукуяма – американський філософ, політолог, політичний економіст і письменник японського походження. В цьому році за книги «Виникнення політичного порядку» (2011 рік) і «Політичний порядок і політичний занепад» (2014 рік) Фукуяма став лауреатом премії Йохана Шютт, найпрестижнішої премії в галузі політичних наук.

Фукуяма став відомим завдяки книзі «Кінець історії і остання людина» (1992 рік), в якій висунув теорію, що поширення ліберальних демократій в усьому світі може свідчити про кінцеву точку соціокультурної еволюції людства, а сама демократія може стати остаточною формою правління.