Брифінг голови ЦВК (подію завершено)

13:03, 25 жовтня 2015
Політика
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Голова ЦВК Михайло Охендовський дає брифінг.

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