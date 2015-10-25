В Україні явка на місцевих виборах станом на 16:00 становила 36,2% - ОПОРА (інфографіка)

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

За даними організації, в центральних областях (Вінницька, Житомирська, Черкаська, Київська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська області та Київ) явка виборців - 37,4%.

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На заході України (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Чернівецька області) - 38,1%, а на сході (Донецька, Харківська, Луганська і Дніпропетровська області) - 33,5%. На півдні (Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька області) - 33,5%. При цьому враховано похибку - 1,2%.

Щодо міст, де ОПОРА проводить паралельний підрахунок голосів, то в Одесі проголосувало вже 29,6% виборців, у Харкові - 35,3% і в Дніпропетровську - 33,7%.

Як повідомлялося раніше, станом на 12:00 явка становила 18,5%.