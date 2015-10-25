У Черкасах на одній із дільниць виявили понад 500 "мертвих душ" - КВУ

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній організації Комітету виборців України, до списків виборців на черкаській дільниці №711079 внесені мешканці гуртожитку для військовослужбовців, які фактично там не проживають. Про це представникам обласного відділення КВУ повідомила заступник голови ДВК.

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Дільнична комісія ще під час розносу запрошень на вибори з'ясувала, що таких виборців – понад 500.

Це потенційно може бути використано недобросовісними членами ДВК для голосування "мертвих душ", тому представники КВУ звернули увагу членів комісії та спостерігачів на цій ділянці.

Як повідомлялося раніше, станом на 16:00 у Черкаській області явка виборців була рекордно низькою.