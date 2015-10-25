"УКРОП" очікує хороших результатів на місцевих виборах - Сіманський

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав член політичної ради партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Дмитро Сіманський.

"Ми можемо говорити про те, що ми покажемо надзвичайно хороші результати у місті Дніпропетровську та Дніпропетровській області. Я вам скажу більше - для нас захистити наші результати, показати переконливі результати, врешті домогтися перемоги на Дніпропетровщині, - це надзвичайно важливо", - заявив Сіманський.

У цьому зв'язку він наголосив, що "зараз на фоні реальної загрози реваншу, який нам пропонує і президентська партія і Опоблок, який фактично з нею блокується, для нас дуже важливо, як в Сталінграді, зупинити цей реванш. І я переконаний, що у Дніпропетровську ми його зупинимо".

Читайте такожМісцеві вибори-2015 в Україні: результати екзит-полів (інфографіка)

"У нас дуже хороші партійні організації, побудовані у багатьох регіонах нашої країни. У нас дуже хороші результати в Запоріжжі, в Чернівцях, у Львові, в Івано-Франківську, в Полтаві, в Кременчуці, в Кіровограді", - наголосив Сіманський.

Також він висловив сподівання, що партія матиме хороші результати в Київській області.

"Наша держава, наше суспільство здали ще один іспит на демократію. Громадяни здали краще, влада традиційно здала гірше, але вибори відбулися. Ми цим задоволені. Хочу підкреслити, що для нашої партії це один з дуже важливих етапів партійного будівництва", - заявив Сіманський.

Читайте такожФілатов пояснив свій успіх на виборах мера

У цьому зв'язку він заявив, що партії вдалося виконати абсолютну більшість поставлених завдань. Він поінформував, що "УКРОП" є партією, яка висунула третю за кількістю чисельність кандидатів в депутати усіх рівнів. Він висловив сподівання, що у партії є усі перспективи створити дуже потужну партійну мережу і далі займатися політичною партійною діяльністю.

Разом з тим він заявив, що під час голосування були численні факти порушень виборчого законодавства. "У більшості випадків це відбувалося з боку представників влади. Партій, які входять до так званого пулу провладних сил, і зокрема "Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Порушення ми фіксували ще до дня голосування, там численні факти підкупу, зловживання адмінресурсом. Кожен з вас знає про так звані "листи щастя" від Кличка", - заявив Сіманський.