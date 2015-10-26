В одному з сіл Чернівецької області явка склала 97%, при цьому 90% виборців проголосували за одну партію

Як повідомили УНІАН в Чернівецькій обласній організації "Комітет виборців України", це найвища явка в області.

За даними КВУ, 923 виборці, або 90%, підтримали за Аграрну партію України.

Явка по всьому Сокирянському району станом на 20:00 25 жовтня, за даними КВУ, становила 52,8%.

Читайте такожВ Івано-Франківську виборці зіпсували 5% бюлетенів малюнками і посланнями до влади - міський виборчком

За даними ЦВК, яка по Чернівецькій області становила 48,86%, тобто участь у голосуванні взяли 339 608 із 695 130 зареєстрованих виборців.

Довідка УНІАН. У селі Грубна мешкають росіяни-старообрядці. У селі тривалий час очолював сільськогосподарське підприємство Василь Козак — нинішній голова Сокирянської районної ради, голова обласної організації Аграрної партії. При цьому Козак був кандидатом у депутати і до Чернівецької обласної ради і до Сокирянської районної від АП.