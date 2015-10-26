Через зрив виборів у Красноармійську і Сватовому відкрили кримінальні провадження

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник міліції громадської безпеки МВС Володимир Гриняк.

Зокрема, за його словами, в міліції зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактом перешкоджання виборчому праву у Сватовому та Красноармійську. Стосовно ж Маріуполя, де вибори також не відбулися, було зареєстровано кримінальне провадження за заявою Центральної виборчої комісії, однак в подальшому МВС звернулося до ЦВК з проханням роз'яснити, в чому, на думку ЦВК, полягає кримінальне правопорушення. Після отримання такого роз'яснення в міліції оберуть відповідну кваліфікацію кримінального провадження, сказав Гриняк.

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“Голова ЦВК направив листа, щоб ми порушили кримінальну справу по територіальній виборчій комісії Маріуполя. Але враховуючи, що лист прийшов на міністерство, ми його скерували по місцю знаходження територіальної виборчої комісії, тобто в Маріуполь. З Маріуполя було надіслано лист до ЦВК, щоб отримати роз'яснення, в чому полягало перешкоджання виборчому праву у Маріуполі”, - зазначив він.

Також Гриняк зауважив, що всі провадження наразі відкрито за фактом правопорушення і жодних підозр конкретним громадянам поки що не висунуто.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня не відбулося голосування на місцевих виборах у містах Маріуполі та Красноармійську Донецької області.

Голова ЦВК Михайло Охендовський заявив про системну протизаконну бездіяльність окремих членів Маріупольської міської та Красноармійської міської виборчих комісій, які відмовилися передати виборчі бюлетені 213 дільничним виборчим комісіям у Маріуполі та 37 ДВК - у Красноармійську.

У місті Сватове Луганської області вибори до міської ради визнали недійсними. Зокрема, Сватівська міська виборча комісія 25 червня о 15.00 визнала вибори до міськради недійсними через помилки при друку бюлетенів.