У Луцьку в другий тур виборів міського голови пройшли кандидати від "БПП" і "УКРОПа"

17:11, 26 жовтня 2015
Політика
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У Луцьку в другий тур виборів міського голови потрапляють чинний міський голова, представник "БПП "Солідарність" Микола Романюк і висуванець політичної партії "УКРОП" Олександр Товстенюк.

Выборы / Фото УНИАН

Про це кореспонденту УНІАН заявили у Луцькій міській виборчій комісії.

Згідно з повідомленням, такі висновки можна зробити за результатами голосування, що надійшли із 60 дільниць (всього у Луцьку 83 дільниці, серед яких 10 спеціальних).

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської організації "УКРОП", за результатами паралельного підрахунку голосів, за Романюка проголосували трохи більше 38% виборців, за Товстенюка - майже 32%.

Явка виборців у Луцьку становила близько 50%.

Довідка УНІАН. У Луцьку на посаду міського голови балотуються 12 кандидатів.

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