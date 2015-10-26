У Луцьку в другий тур виборів міського голови пройшли кандидати від "БПП" і "УКРОПа"
17:11, 26 жовтня 2015Політика
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У Луцьку в другий тур виборів міського голови потрапляють чинний міський голова, представник "БПП "Солідарність" Микола Романюк і висуванець політичної партії "УКРОП" Олександр Товстенюк.
Явка виборців у Луцьку становила близько 50% / Фото УНІАН
Про це кореспонденту УНІАН заявили у Луцькій міській виборчій комісії.
Згідно з повідомленням, такі висновки можна зробити за результатами голосування, що надійшли із 60 дільниць (всього у Луцьку 83 дільниці, серед яких 10 спеціальних).
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської організації "УКРОП", за результатами паралельного підрахунку голосів, за Романюка проголосували трохи більше 38% виборців, за Товстенюка - майже 32%.
Явка виборців у Луцьку становила близько 50%.
Довідка УНІАН. У Луцьку на посаду міського голови балотуються 12 кандидатів.
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