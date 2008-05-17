Карасьов: БЮТ не випадково уже зайняв Майдан своїми наметами

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що ініціатори дострокових виборів мера Києва готуються до їх зриву.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив на прес-конференції в УНІАН.

«Невпевненість у своїх результатах і невпевненість у своїй перемозі штовхає певні політичні сили, особливо ініціаторів цих виборів, які розраховували на перемогу, на радикальні дії для їх зриву. На Майдані вже розставлено намети. Очевидно, готується політичний квазі-майданчик, щоб не визнавати вибори або звинуватити переможців виборів мера в корупції та в підкупі голосів», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог також вважає, що деякі політичні сили можуть спробувати зірвати підбиття підсумків виборів через дільничні виборчі комісії. «Може бути зроблено спробу вплинути на рішення комісій, зменшити відсоток явки виборців і таким чином посилити свій результат», - додав він.

В.КАРАСЬОВ вважає, що найбільші шанси перемогти на виборах мера мають чинний Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і депутат Київради Віталій КЛИЧКО. Водночас фаворитами виборчих перегонів, але з меншими шансами на успіх, політолог також вважає кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, від Блоку Литвина – Віктора ПИЛИПИШИНА і від Партії регіонів – Василя ГОРБАЛЯ.

«Кістяк Київради створять блок Черновецького, блок Кличка, БЮТ, блок «Наша Україна – Народна Самооборона» і, можливо, Партія регіонів. Навряд чи більшість у Київраді буде «бютівською» та однопартійною.

І є питання щодо коаліційної більшості, в якій домінуючу роль виконуватиме БЮТ. Якщо не відбудеться зриву виборів, то можливі інші сценарії. Наприклад, буде дуже складно створити коаліцію в Київраді, або більшість буде налаштована проти мера ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. І це певний виклик для київської влади, тому що може встановитися двовладдя і на рівні Києва. У цьому значенні нестабільність київської влади може тривати і після виборів», - вважає В.КАРАСЬОВ.