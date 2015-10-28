Влада здає "Опоблоку" східні області в обмін на підтримку на центральному рівні – Карасьов

Так вважає директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, коментуючи ситуацію з виборами в Дніпропетровську.

«Коли результати різних екзитполів приблизно однакові, а результати підрахунку голосів суттєво відрізняються і різниця перевищує стандартну соціологічну похибку, це може свідчити про масштабні фальсифікації на етапі підрахунку голосів в окружних виборчих комісіях або безпосередньо в міських чи обласних», – сказав політичний експерт.

За його словами, технологія підміни протоколів по дорозі з окружної комісії давно практикується в Україні. «Уся країна спостерігала за порушеннями, які відбуваються у міській виборчій комісії Дніпропетровська, – зауважив Карасьов, – і сьогодні зрозуміло, що диму без вогню не буває та ці порушення не були випадковими, а мали свою мету».

Цією метою, на думку політичного експерта, є намагання сфальсифікувати вибори на користь представника «Опоблоку» Олександра Вілкула.

«Влада, а саме президентська вертикаль, двічі мовчки підтримала «Опозиційний блок» і Вілкула, – констатував Карасьов. – Перший раз, коли в регіоні «Солідарність» висунула на пост мера явно непрохідного кандидата, другий раз – коли дозволила беззаконня в міській виборчій комісії».

Експерт вважає, що всі порушення, про які сигналізували з Дніпропетровська, могли бути усунені рішенням Центральної виборчої комісії, втім вона, як і у випадку з Маріуполем та Красноармійськом, зробила вигляд, що порушень не було. «І це говорить тільки про одне – проштовхування «Опоблоку» в Дніпропетровську санкціоновано на самому верху», – говорить він.

Причини бездіяльності влади у забезпеченні прозорого виборчого процесу в Дніпропетровську Вадим Карасьов вбачає в її бажанні домовитися з колишніми регіоналами, «як вона вже це робить в парламенті по голосуванню за міни до Конституції». Він гадає, що влада намагається здати «Опоблоку», «Відродженню» та «Нашому краю» східні області України, натомість отримавши підтримку на центральному рівні.

«Схоже, це найбільш цинічна угода з часів створення «широкої коаліції», яка в 2006 році дозволила Януковичу сісти в крісло прем'єр-міністра. Тепер часи Януковича повертаються політичними договірняками», – сказав Карасьов.