Росіяни затримали українських туристів за тероризм?

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо затримання 8-ми українців в московському аеропорту “Шереметьєво-1”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

“Ми бачили цю інформацію, але наразі вона перевіряється”, - зазначили УНІАН у прес-службі МЗС.

Як повідомляли деякі ЗМІ, група українських туристів з 8 осіб була затримана в московському аеропорту "Шереметьєво-1" за обвинуваченням у тероризмі в ніч на 27 липня. Туристи вилетіли з Москви в Петропавловськ-Камчатський рейсом у 16.20 в середу. Через три години польоту літак було повернуто в аеропорт "Шереметьєво-1".

Причиною повернення літака стали нібито технічні причини. Коли літак знову готувався вилетіти в Петропавловськ-Камчатський, українських туристів зняли з рейса, висунувши їм обвинувачення в тероризмі, стверджує один із членів української групи.

Член української туристичної групи стверджує, що до складу групи входять керівники декількох українських інвестиційних компаній і депутат Київської обласної ради, член фракції "Наша Україна".