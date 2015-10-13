Стан здоров'я Мосійчука дозволяє тримати його під вартою - медслужба СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Даниленко заявив сьогодні на засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає скаргу на арешт Мосійчука.

За словами Даниленка, на момент складання довідки, 5 жовтня, стан здоров'я Мосійчука був задовільний. "Я вважаю, що стан здоров'я дозволяє тримати його під вартою... Тому що якби були загрози його життю, він першим би надав довідку, що Мосійчук не може бути ув'язненим", - сказав майор медслужби СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука.

На засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість вирішення бізнесових питань за гроші. Через деякий час його затримали в будівлі ВР.

18 вересня Печерський райсуд Києва виніс рішення про обрання Мосійчуку запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до 15 листопада. Адвокати депутата оскаржили це рішення.

8 жовтня Мосійчуку викликали лікарів "швидкої" до Апеляційного суду, де розглядалася його скарга на запобіжний захід у вигляді арешту.

Лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко тоді заявляв, що у Мосійчука суттєво погіршився стан здоров'я і перебувати під вартою для нього дуже небезпечно.

Пізніше Ляшко повідомляв, що Мосійчука госпіталізували "до лікарні швидкої допомоги і стан здоров'я його важкий".

Сьогодні, 13 жовтня, Мосійчука доставлено на засідання Апеляційного суду.