Ющенко підписав закон, який урізає повноваження Тимошенко

Текст розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав увалений Верховною Радою Закон України № 279-VІ “Про Кабінет Міністрів України”. Текст закону, який глава держави підписав 16 травня 2008 р., розміщено на офіційному сайті Президента України. Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Кабінет міністрів. Відповідний законопроект підтримали 245 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі. Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

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