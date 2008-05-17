Ющенко підписав закон, який урізає повноваження Тимошенко
18:22, 17 травня 2008Політика
3215 0
Текст розміщено на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав увалений Верховною Радою Закон України № 279-VІ “Про Кабінет Міністрів України”.
Текст закону, який глава держави підписав 16 травня 2008 р., розміщено на офіційному сайті Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про Кабінет міністрів. Відповідний законопроект підтримали 245 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.
Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter