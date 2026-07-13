Fire Point вперше показала ракету FP-7.x для перехоплення балістики (фото, відео)

У компанії заінтригували анонсом про те, що на розробку слід очікувати вже незабаром.

Компанія Fire Point вперше показала антибалістичні ракети-перехоплювачі FP-7.x. Ці ракети мають стати складовою спільного антибалістичного щита України та країн Європи.

Відповідне відео оприлюднене на сторінках компанії Fire Point і її головної технічної директорки Ірини Терех у мережі Instagram.

"Freyja – Загальноєвропейський антибалістичний щит, який є спільною власністю. Незабаром…", – йдеться у дописі до відео.

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На самому записі демонструється ракета з підписом FP-7.x.

Як відомо, сьогодні, 13 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де представить партнерам українську антибалістичну програму. Зокрема, вперше буде проведено зустріч на рівні лідерів, радників із питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними кроками докластися до побудови нової антибалістичної системи.

"Фрея": дешева альтернатива Patriot

Як повідомляв УНІАН, Україна у кооперації з іншими європейськими країнами працює над створенням антибалістичної системи "Фрея", яка покликана стати дешевшою та більш масовою альтернативою для ЗРК Patriot.

Українські посадовці та коаліція з восьми європейських партнерів незабаром проведуть першу зустріч, присвячену спільній розробці київських систем протиракетної оборони "Фрея".

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