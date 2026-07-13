'Шахрай нового рівня': Ілон Маск і Сем Альтман знову публічно посварилися

Інцидент стався через декілька днів після того, як Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши розробника ChatGPT у крадіжці комерційної таємниці.

Колишні друзі та ділові партнери, Сем Альтман та Ілон Маск, знову публічно посварилися. Інцидент стався через деілька днів після того, як Apple подала до суду на OpenAI, звинувативши розробників ChatGPT у крадіжці комерційної таємниці.

За версією Apple, керівництво OpenAI переманило 400 колишніх співробітників компанії, а також допомогло їм винести з собою конфіденційну інформацію. Це стосувалося не тільки технологій, а й майбутніх продуктів Apple та навіть робочих процесів.

Ілон Маск відреагував на цю новину різкою заявою, написавши: "Шахрай Альтман знову в справі…". Як пише The Independent, за останній рік глава Tesla і SpaceX неодноразово називав керівника OpenAI Scam Altman ("Шахрай Альтман"). Через пару хвилин після першого допису Маск додав: "Він [Альтман] вивів шахрайство на абсолютно новий рівень".

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Альтман не залишився в боргу і висміяв недавній проєкт SpaceX зі створення орбітальних дата-центрів, заявивши, що "Маск продає публічним інвесторам ідею короткострокових космічних дата-центрів". Ця публікація набрала майже 15 млн переглядів і 60 тис. лайків.

Після цього Маск опублікував нову відповідь:

Ми почнемо запускати їх уже наступного року. Можливо, ти навіть зможеш приїхати й подивитися – якщо, звісно, твій інспектор з умовно-дострокового звільнення дасть дозвіл. Спочатку ти вкрав благодійний проєкт ШІ з відкритим вихідним кодом, а тепер ще й технології Apple. Оце розмах.

Конфлікт між двома підприємцями триває вже кілька років. Маск був одним із засновників OpenAI, але покинув раду директорів ще у 2018 році через конфлікт інтересів. Пізніше він неодноразово звинувачував керівництво OpenAI у відході від некомерційної місії та вимагав відставки Альтмана.

Bloomberg повідомляє, що OpenAI може бути змушена переробити свій перший пристрій на базі штучного інтелекту, який розробляється разом із колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом, якщо компанія програє в суді.

УНІАН писав, що розробник ChatGPT може збанкрутувати вже до середини 2027 року. Ключова проблема OpenAI полягає в тому, що значна частина користувачів використовує безкоштовні версії чат-ботів, тож вони швидше перейдуть до конкурентів, ніж почнуть платити.

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