Спека в Італії загрожує виробництву одного з найвідоміших сирів: фермери б’ють на сполох

Цей сир виготовляють уже 800 років.

Спека в Італії створює проблеми виробникам всесвітньо відомого сиру пармезан. При температурі понад 40°C корови дають до 10% менше молока, яке до того ж втрачає в якості, пише Reuters.

"Екстремальна спека негативно позначається на якості та кількості молока", – заявив президент консорціуму Parmigiano Reggiano Нікола Бертінеллі.

Посуха ще більше поглиблює проблему, оскільки для виробництва цього сиру дозволено годувати корів лише травою та сіном з регіону Емілія-Романья. Багато фермерів встановили дорогі системи розпилення води, що призвело до різкого зростання витрат на електроенергію.

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Зростаючі рахунки за кондиціонування повітря також стають важким тягарем для операторів великих складів, у яких головки сиру мають дозрівати щонайменше 12 місяців.

"Під час пікових періодів спеки цього року наше щоденне споживання енергії зросло приблизно на 30%", – пояснив директор компанії Magazzini Generali delle ‌Tagliate (MGT) Джанкарло Раванетті.

На двох складах MGT зберігається понад 500 000 головок сиру на суму понад 300 мільйонів євро.

Річний оборот галузі становить близько 4,5 мільярда євро, що робить її важливим економічним фактором для регіону Емілія-Романья. У 2025 році понад половину продукції було експортовано, причому найбільшим закордонним ринком збуту були США.

"Якщо екстремальні погодні явища триватимуть довше й ставатимуть інтенсивнішими, це вплине на кількість і якість молока, але, насамперед, призведе до зростання витрат. Сорт сиру "Парміджано Реджано" існує вже понад 800 років. Ми не хочемо бути останнім поколінням, яке його їстиме", – сказав директор з міжнародних продажів продовольчого концерну GranTerre Паоло Ганцерлі.

Екстремальна спека в Європі – останні новини

Спека призвела до перебоїв з електропостачанням, закриття шкіл та оновлення температурних рекордів. Надзвичайно високі температури вплинули не тільки на місцевих жителів, а й на туристів. У деяких країнах було порушено залізничне сполучення, вводилася заборона на алкоголь, закривалися визначні пам’ятки.

Крім того, у 27 європейських країнах зареєстровано понад 10 тисяч надмірних смертей.

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