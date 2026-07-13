Де в Україні вигідніше орендувати двокімнатну квартиру замість 'однушки', - дослідження

У низці обласних центрів України різниця між орендою однокімнатних і двокімнатних квартир виявилася мінімальна, а в Полтаві та Чернігові медіанні ціни взагалі зрівнялися.
Згідно дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, у Полтаві та Чернігові медіанна вартість оренди однокімнатної та двокімнатної квартир повністю зіставна. Орендувати житло на одну чи дві кімнати у цих містах коштує 12 000 грн та 8 000 грн відповідно. Майже не відрізняються ціни й у Луцьку, де двокімнатна квартира коштує 15 000 грн, тоді як однокімнатна – 14 500 грн.
Дорожче на 1 000 грн оренда двокімнатної квартири обходиться у:
- Рівному – 13 000 грн проти 12 000 грн за однокімнатну;
- Сумах – 8 000 грн проти 7 000 грн;
- Херсоні – 5 000 грн проти 4 000 грн.
Різницю у 2 000 грн на місяць за двокімнатну квартиру зафіксували у таких містах:
- у Тернополі – 15 500 грн проти 13 450 грн за однокімнатну;
- Вінниці 15 000 грн проти 13 000 грн;
- Хмельницькому – 14 000 грн проти 12 000 грн;
- Житомирі – 12 000 грн проти 10 000 грн;
- Запоріжжі – 10 000 грн проти 8 000 грн.
Водночас у частині міст доплата за другу кімнату становить 3-4 тис. грн на місяць:
- Черкасах – 14 000 грн проти 11 850 грн за однокімнатну;
- Кропивницькому – 12 000 грн проти 8 500 грн;
- Миколаєві – 9 000 грн проти 6 950 грн;
- Дніпрі та Одесі – 16 000 грн проти 12 000 грн.
Зазначається, що ще більший розрив зафіксовано у Львові, де двокімнатна квартира дорожча на 4 200 грн (24 400 грн проти 20 200 грн), Харкові – на 4 500 грн (11 500 грн проти 7 000 грн) та Чернівцях – на 4 550 грн (18 000 грн проти 13 450 грн).
При цьому в Києві та Ужгороді за додаткову кімнату доведеться суттєво переплатити. Столична медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30 850 грн, що майже на 14 000 грн більше, ніж однокімнатної – 17 000 грн. В Ужгороді різниця сягає 9 250 грн – 31 400 грн за двокімнатну проти 22 150 грн.
Оренда житла в Україні - останні новини
За результатами дослідження "OLX Нерухомість", в Україні за рік суттєво зросла вартість оренди житла. Найбільше зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць.
Раніше повідомлялося, що в більшості великих українських міст суттєво зросла вартість оренди однокімнатної квартири. Водночас у столиці було зафіксовано незначне здешевлення. Тоді повідомлялося, що найбільше ціни зросли у Харкові, Запоріжжі та Кропивницькому.