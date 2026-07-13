Де в Україні вигідніше орендувати двокімнатну квартиру замість 'однушки', - дослідження

Найбільше за додаткову кімнату доведеться доплачувати у Києві та Ужгороді.

У низці обласних центрів України різниця між орендою однокімнатних і двокімнатних квартир виявилася мінімальна, а в Полтаві та Чернігові медіанні ціни взагалі зрівнялися.

Згідно дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, у Полтаві та Чернігові медіанна вартість оренди однокімнатної та двокімнатної квартир повністю зіставна. Орендувати житло на одну чи дві кімнати у цих містах коштує 12 000 грн та 8 000 грн відповідно. Майже не відрізняються ціни й у Луцьку, де двокімнатна квартира коштує 15 000 грн, тоді як однокімнатна – 14 500 грн.

Дорожче на 1 000 грн оренда двокімнатної квартири обходиться у:

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Рівному – 13 000 грн проти 12 000 грн за однокімнатну;

Сумах – 8 000 грн проти 7 000 грн;

Херсоні – 5 000 грн проти 4 000 грн.

Різницю у 2 000 грн на місяць за двокімнатну квартиру зафіксували у таких містах:

у Тернополі – 15 500 грн проти 13 450 грн за однокімнатну;

Вінниці 15 000 грн проти 13 000 грн;

Хмельницькому – 14 000 грн проти 12 000 грн;

Житомирі – 12 000 грн проти 10 000 грн;

Запоріжжі – 10 000 грн проти 8 000 грн.

Водночас у частині міст доплата за другу кімнату становить 3-4 тис. грн на місяць:

Черкасах – 14 000 грн проти 11 850 грн за однокімнатну;

Кропивницькому – 12 000 грн проти 8 500 грн;

Миколаєві – 9 000 грн проти 6 950 грн;

Дніпрі та Одесі – 16 000 грн проти 12 000 грн.

Зазначається, що ще більший розрив зафіксовано у Львові, де двокімнатна квартира дорожча на 4 200 грн (24 400 грн проти 20 200 грн), Харкові – на 4 500 грн (11 500 грн проти 7 000 грн) та Чернівцях – на 4 550 грн (18 000 грн проти 13 450 грн).

При цьому в Києві та Ужгороді за додаткову кімнату доведеться суттєво переплатити. Столична медіанна вартість оренди двокімнатної квартири становить 30 850 грн, що майже на 14 000 грн більше, ніж однокімнатної – 17 000 грн. В Ужгороді різниця сягає 9 250 грн – 31 400 грн за двокімнатну проти 22 150 грн.

Оренда житла в Україні - останні новини

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", в Україні за рік суттєво зросла вартість оренди житла. Найбільше зростання медіанних цін на оренду однокімнатних квартир за рік відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць.

Раніше повідомлялося, що в більшості великих українських міст суттєво зросла вартість оренди однокімнатної квартири. Водночас у столиці було зафіксовано незначне здешевлення. Тоді повідомлялося, що найбільше ціни зросли у Харкові, Запоріжжі та Кропивницькому.

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