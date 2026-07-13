Туристи в Італії змушені заздалегідь бронювати місця на деяких популярних пляжах

Близько 20 наймальовничіших громадських пляжів Італії обмежують кількість відвідувачів, а деякі з них уже повністю заброньовані.

В Італії запровадили систему бронювання для двох десятків популярних пляжів, щоб боротися з їхньою переповненістю. Деякі з них тепер повністю заброньовані до середини вересня.

Насамперед така система популярна на Сардинії, де невеликі бухти через свої обмежені розміри змушені вводити обмеження на кількість відвідувачів для регулювання потоку людей та захисту навколишнього середовища, адже натовпи туристів залишають сміття, руйнують дюни, витоптують рослини та лякають рибу.

Один із таких пляжів – Пелоса, райський куточок, відомий своїм білим піском і мілководдям з бірюзовою водою, повністю заброньований на кожен день до 12 вересня (забронювати місце можна максимум на чотирьох осіб по 3,5 євро з кожного, – ред.), пише The Times.

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Тим часом, один із найкращих пляжів Сардинії – захищена піщана бухта з прозорими водами Кала Голоріце – довгі роки традиційно залишався вільним від натовпів туристів, оскільки відвідувачам доводиться йти 90 хвилин лісом, щоб дістатися до нього. Але наплив туристів до Італії після COVID-19 змінив ситуацію, змусивши мера запровадити щоденне обмеження у 250 пляжників, які повинні заздалегідь зарезервувати свою ділянку піску (вартість бронювання – 7 євро з дорослого відпочивальника, – ред.).

"Надмірний туризм робить це неминучим – якщо ви хочете зберегти ці пляжі й уникнути їхнього закриття для відвідувачів, ви мусите обмежити кількість відвідувачів", – пояснив мер міста Анкона Даніеле Сільветті.

Наприклад, на пляжі "Дві сестри" неподалік від Анкони, до якого можна дістатися лише морем, обмеження кількості відвідувачів було встановлено ще чотири роки тому.

"Це чудовий пляж, але дуже маленький, і туристичні човни висаджували сотні людей", – пояснив Сільветті.

Тим часом у Лігурії пляж Байя-дель-Сіленціо тепер приймає лише 450 осіб одночасно, а на італійському острові Лампедуза, на південь від Сицилії, знаменитий пляж Спіаджа-дей-Конільї був повністю заброньований минулого тижня.

Видання зазначає, що ажіотаж навколо відвідування невеликих мальовничих громадських пляжів посилюється наявністю приватних пляжних клубів в Італії, які монополізували більшу частину берегової лінії. Ерозія узбережжя, що посилюється через екстремальні погодні умови в Середземномор'ї, яке швидко нагрівається, за останні 50 років позбавила Італію 10 000 акрів пляжної смуги, що ще більше скоротило кількість місць для сонячних ванн.

У свою чергу сардинський чиновник Франческо Спанедда заявив, що бронювання місць – це спосіб спонукати відпочивальників уникати відомих пляжів і відвідувати менш відомі пляжі, де кількість відпочивальників не обмежена.

Тим часом представник туристичної організації Legambiente в Італії Себастьяно Веннерi додав, що бронювання у високий сезон спонукатиме туристів подорожувати в іншу пору року.

"Щось треба робити, оскільки кількість туристів у всьому світі зросла з одного мільярда у 2000 році до очікуваних двох мільярдів у 2030 році. Пляж Пелоса на Сардинії ризикує зникнути просто через те, що відвідувачі забирають пісок зі своїх рушників", – обурився він.

Тим часом знаменитий Рожевий пляж на Сардинії, названий так через колір піску, було закрито для відвідувачів після того, як влада виявила, що відвідувачі забирають мішки з піском додому як сувеніри.

Водночас сардинський регіональний чиновник П'єрпаоло Фойс заявив, що тюлені, які колись часто відвідували морські печери Буе Маріно, покинули їх через велику кількість відвідувачів.

"Ми хотіли б, щоб тюлені повернулися. Узбережжя стикається з тією ж проблемою, що й Доломітові гори в Італії. Ви піднімаєтеся на вершину гори, щоб знайти спокій і природу, а знаходите лише інших людей", – констатував він.

Пляжі в Італії

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, станом на літо 2026 року в Італії налічується 525 пляжів із "Блакитним прапором" (тобто придатних для купання) – 14 із них поповнили список цього року.

У свою чергу експерти видання Lonely Planet назвали 13 найкращих італійських пляжів, які варто відвідати цього літа.

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